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المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ الن

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية، بعد ٢٠٥ يوم من إغلاقها أدى إلى ٨,١٢٤,٣٨٥,١٤٣ دولار.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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