المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ الن

عاجل المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ الن تم النشر منذُ يوميناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية، بعد ٢٠٥ يوم من إغلاقها أدى إلى ٨,١٢٤,٣٨٥,١٤٣ دولار. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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