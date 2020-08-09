المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ الن

المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية، بعد ٢٠٥ يوم من إغلاقها أدى إلى ٨,١٢٤,٣٨٥,١٤٣ دولار.