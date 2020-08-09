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منشور وزارة التعليم بالحكومة الليبية بشأن الإجراءات الاحترازية في المقرات التابع

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

منشور وزارة التعليم بالحكومة الليبية بشأن الإجراءات الاحترازية في المقرات التابعة لوزارة التعليم.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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