عاجل منشور وزارة التعليم بالحكومة الليبية بشأن الإجراءات الاحترازية في المقرات التابع تم النشر منذُ يوميناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر منشور وزارة التعليم بالحكومة الليبية بشأن الإجراءات الاحترازية في المقرات التابعة لوزارة التعليم. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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