صور من احتفالية الذكرى 80 لتأسيس الجيش الليبي، بالعاصمة المصرية القاهرة.
صور من احتفالية الذكرى 80 لتأسيس الجيش الليبي، بالعاصمة المصرية القاهرة.
مصر وليبيا وسوريا جمعهما فى السبعينات اتحاد الجمهوريات العربية وكان لهم علم واحد شبيه بعلم مصر الحالى مع استبدال النسر الاصفر بشعار الجيش الوطنى الليبى الحالى صقر قريش الاصفر وعلم سوريا الحالى كان علم مصر فى الستينات
الجيش المصرى والليبى والسورى والامارتى والسعودى والاردنى نواة لجيش عربى موحد يحافظ على ارضنا العربية من اطماع الفرس والمغول الترك وهذا الجيش هو من سينتصر اخر الزمان ويرفع راية الاسلام السمح حاليا رحمة للعالمين
اي اجنبي او مصري او عربي او غير لببي يحمل اي سلاح داخل الاراضي الليبية او يخبيء اي سلاح – سيتم اعتقاله من قبل جنود القوات الامن المسلح – وتحويله للجهات المعنية ذات الاختصاص .
فعلى ذلك يجب على الأجانب او العرب المتواجدين في ليبيا تسليم أسلحتهم للمراكز الامن في اقرب وقت قبل اي مداهمات تفتيشية . في اي لحظة .
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