عاجل أفراد عائلة العميد بسلاح الجو التابع لقاعدة بنينا الجوية عبدالمنعم عبدالكريم الد تم النشر منذُ يوميناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر أفراد عائلة العميد بسلاح الجو التابع لقاعدة بنينا الجوية عبدالمنعم عبدالكريم الديباني يعلنون العثور عليه مقتولا بطعنات سكين داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة القوارشة شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
أضف تعليقـك