عاجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، يعلن تسجيل ط حالات وفاة و219 إصابة جديدة تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، يعلن تسجيل ط حالات وفاة و219 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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