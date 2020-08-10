عاجل

الحويج يعلن بداية المفاوضات مع #اليونان لترسيم الحدود البحرية وفق القانون الدولي

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحويج يعلن بداية المفاوضات مع #اليونان لترسيم الحدود البحرية وفق القانون الدولي. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك