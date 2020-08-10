عاجل د.بدرالدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض :#فيروس_كورونا ينتشر بمعظم تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر د.بدرالدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض :#فيروس_كورونا ينتشر بمعظم مناطق #طرابلس وخاصة في بلديات #أبوسليم و #حي_الاندلس و #سوق_الجمعة . #ليبيا #المرصد ( تصريح ) شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
أضف تعليقـك