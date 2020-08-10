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الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات: 5,451 الحالات النشطة: 4

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا:
إجمالي الإصابات: 5,451
الحالات النشطة: 4,631
المتعافين: 701
الوفيات: 119
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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