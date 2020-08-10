عاجل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات: 5,451 الحالات النشطة: 4 تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات: 5,451 الحالات النشطة: 4,631 المتعافين: 701 الوفيات: 119#الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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