مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار: -الوضع الوبائي في تفاقم، و

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار:

-الوضع الوبائي في تفاقم، وخاصة بمدينتي طرابلس و مصراتة، وكذلك الجنوب، وهناك انتشارًا بمعظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلدية أبوسليم، وبلدية حي الأندلس، ومنطقة سوق الجمعة.

-بلدية مصراتة أيضًا بها زيادة ملحوظة في أعداد الحالات، وهناك زيادة في الحالات التي تحتاج لعناية طبية سواء في طرابلس أو مصراتة.

-هناك انتشار على مستوى المناطق في ليبيا حتى وإن كان الكثير من المناطق بها حالات متفرقة وغير متركزة بالمقارنة بطرابلس ومصراتة وبعض مناطق الجنوب، لكن الوضع الوبائي في ليبيا يعتبر متفاقم.

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