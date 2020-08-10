عاجل مدير الاستخبارات التونسيّة السابق يحذّر من خطورة المسلحين الذين ترسلها تركيا إلى تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر مدير الاستخبارات التونسيّة السابق يحذّر من خطورة المسلحين الذين ترسلها تركيا إلى #ليبيا. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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