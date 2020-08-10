عاجل قائمة اوروبية بمنتهكي حظر السلاح على #ليبيا .. ورئيس البرلمان يبحث الفترة الانتق تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر قائمة اوروبية بمنتهكي حظر السلاح على #ليبيا .. ورئيس البرلمان يبحث الفترة الانتقالية مع سفير أميركا بالقاهرة التفاصيل..https://hdth.tv/n6h9f شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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