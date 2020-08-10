عاجل #الحدث_عاجل..#ليبيا — المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان: صالح أكد خلال لقائه مع ا تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..#ليبيا — المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان: صالح أكد خلال لقائه مع السفير الأميركي على التوزيع العادل للثروة شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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