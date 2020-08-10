عاجل

#الحدث_عاجل..#ليبيا — المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان: صالح أكد خلال لقائه مع ا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#ليبيا — المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان: صالح أكد خلال لقائه مع السفير الأميركي على التوزيع العادل للثروة

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك