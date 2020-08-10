عاجل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف: الغرب يحاول الاستيلاء على موارد تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف: الغرب يحاول الاستيلاء على موارد النفط في ليبيا وفنزويلا، المعروفتين بامتلاكهما احتياطيات كبيرة من الذهب الأسود. #الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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