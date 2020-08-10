جماعة الإخوان : القوة القاهرة لن تُرفع عن النفط إلا بتحريره ونتشاور مع الحليفة #تركيا. #ليبيا #المرصد
جماعة الإخوان : القوة القاهرة لن تُرفع عن النفط إلا بتحريره ونتشاور مع الحليفة #تركيا. #ليبيا #المرصد
ولا كلب من كلاب اردوغان يستطيع ان يتخطى الخط الاحمر المحمى بالجيش المصرى المتخصص فى هزيمة الاتراك المغول والتتار على مر العصور فالجيش المصرى هزم الجيش العثمانى فى قوتية ونصبين والحق بهم هزائم فادحة يتذكرها القادة الاتراك العسكريين لهذا لم نسمع ان مصر ارث عثمانى لانها لقنت الجيش العثمانى درسا قاسيا
.التاريخ بيقول ان الجيش المصرى الذى تدرب على يد الجيش العثمانى ايام ماكانت مصر ولاية عثمانية رفض ان يكون تابعا للسلطان العثمانى وحارب الجيش المصرى الجيش العثمانى مرتين انتصر فيهما
وكما ورد فى موقع وكيبديا
معركة قونية
جزء من الحرب المصرية – العثمانية الأولى
معلومات عامة
التاريخ 21 ديسمبر 1832
الموقع قونية ، الإمبراطورية العثمانية
النتيجة انتصار المصريين
المتحاربون
الدولة العثمانية
مصر
القادة
رشيد محمد خوجة باشا(أُسر)
إبراهيم باشا
القوة العثمانية
53,000 رجل
100 بندقية
المصرية
15,000 رجل
48 بندقية
الخسائر العثمانية
3,000 قتلى
5,000 أسرى
الخسائر المصرية
262 قتلى
530 جرحى
نتيجة المعركةعدل
انتهت المعركة بهزيمة الجيش العثماني، ودام القتال فيها سبع ساعات، إذ بدأت ظهراً وانتهت بعد غروب الشمس بساعتين، وكانت معركة قونيه نصراً مبينا لجيش محمد على وصفحة فخار في تاريخ جيش محمد على الحربى، ولقد كانت من المعارك الفاصلة في حروب محمد على لأنها فتحت أمام إبراهيم باشا طريق الأستانة، إذ أصبح على مسيرة ستة أيام من البسفور، وكان الطريق إليها يخلو من أي قوات تعترض زحفه، فلا جرم أن ارتعدت فرائض السطان محمود بعد هذه الواقعة إذ رأى قوائم عرشه تتزلزل أمام ضربات جيش محمد على وانتصاراته المتوالية.
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