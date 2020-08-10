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الشركة العامة للكهرباء تعلن عن حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالكام

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة العامة للكهرباء تعلن عن حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالكامل.

#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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