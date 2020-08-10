عاجل الشركة العامة للكهرباء تعلن عن حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالكام تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الشركة العامة للكهرباء تعلن عن حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالكامل. #الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
أضف تعليقـك