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جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة: انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة: انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة.

#الحدث_الليبي



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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