عاجل جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة: انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة: انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة. #الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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