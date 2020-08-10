جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة: انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة.

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