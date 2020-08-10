عاجل النجار : نجري حوالي 1500 تحليل بينما الوضع يتطلب إجراء 10 آلاف يوميًا. #ليبيا #ا تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر النجار : نجري حوالي 1500 تحليل بينما الوضع يتطلب إجراء 10 آلاف يوميًا. #ليبيا #المرصد #كورونا شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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