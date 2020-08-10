عاجل الكناني : أردوغان يصر على توسعة وجود قواته في قاعدة الوطية. #ليبيا #المرصد تم النشر منذُ يوم واحدتعليق مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الكناني : أردوغان يصر على توسعة وجود قواته في قاعدة الوطية. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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