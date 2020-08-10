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الكناني : أردوغان يصر على توسعة وجود قواته في قاعدة الوطية. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الكناني : أردوغان يصر على توسعة وجود قواته في قاعدة الوطية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مهما فعل فسيهزم شر هزيمة فمن يملك النفط يستطيع ان يحرر ليبيا من هذا الكلب

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