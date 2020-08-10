عاجل تورغوت أوغلو : ترسيم الحدود البحريّة بين مصر واليونان تمثّل ضربة لتركيا في #ليبي تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر تورغوت أوغلو : ترسيم الحدود البحريّة بين مصر واليونان تمثّل ضربة لتركيا في #ليبيا والمنطقة. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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