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رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عبد الرازق الناظوري، يؤكد أن اللجنة صرفت 10

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عبد الرازق الناظوري، يؤكد أن اللجنة صرفت 10 ملايين دينار ليبي منذ بداية أزمة كورونا.
وطالب الناظوري المواطنين، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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