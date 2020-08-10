رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عبد الرازق الناظوري، يؤكد أن اللجنة صرفت 10

عاجل رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عبد الرازق الناظوري، يؤكد أن اللجنة صرفت 10 تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عبد الرازق الناظوري، يؤكد أن اللجنة صرفت 10 ملايين دينار ليبي منذ بداية أزمة كورونا. وطالب الناظوري المواطنين، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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