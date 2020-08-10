رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عبد الرازق الناظوري، يؤكد أن اللجنة صرفت 10 ملايين دينار ليبي منذ بداية أزمة كورونا.

وطالب الناظوري المواطنين، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.