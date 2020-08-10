عاجل #الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس البرلمان الليبي بحث مع السفير الأميركي م تم النشر منذُ 10 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس البرلمان الليبي بحث مع السفير الأميركي مقترح المناطق العازلة في سرت والجفرة شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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