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#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس البرلمان الليبي بحث مع السفير الأميركي م

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: رئيس البرلمان الليبي بحث مع السفير الأميركي مقترح المناطق العازلة في سرت والجفرة

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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