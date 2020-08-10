عاجل القوات المسلحة : استهداف وتدمير زورق على متنه مسلحين ومرتزقة سوريين مواليين لـ # تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر القوات المسلحة : استهداف وتدمير زورق على متنه مسلحين ومرتزقة سوريين مواليين لـ #تركيا وحكومة السراج بعد تجاوزهم منطقة الحظر البحري قبالة سواحل وسط البلاد . #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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