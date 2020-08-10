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القوات المسلحة : استهداف وتدمير زورق على متنه مسلحين ومرتزقة سوريين مواليين لـ #

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القوات المسلحة : استهداف وتدمير زورق على متنه مسلحين ومرتزقة سوريين مواليين لـ #تركيا وحكومة السراج بعد تجاوزهم منطقة الحظر البحري قبالة سواحل وسط البلاد . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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