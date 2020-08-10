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معيتيق يبحث مع آمر القوّة المشتركة سبل تأمين محطات الكهرباء والمواقع الحيويّة. #

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معيتيق يبحث مع آمر القوّة المشتركة سبل تأمين محطات الكهرباء والمواقع الحيويّة. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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