عاجل #الحدث_عاجل..الجيش الليبي: دمرنا زورقا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط تم النشر منذُ 24 ساعةتعليق مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..الجيش الليبي: دمرنا زورقا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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