عاجل الجيش الليبي يعلن تدمير زورق على متنه مسلحين ومرتزقة سوريين تجاوز منطقة الحظر ال تم النشر منذُ 23 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الجيش الليبي يعلن تدمير زورق على متنه مسلحين ومرتزقة سوريين تجاوز منطقة الحظر البحري قبالة سواحل وسط البلاد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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