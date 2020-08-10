الجيش الليبي يعلن استهداف قارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابي

الجيش الليبي يعلن استهداف قارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابيين ومقاتلين تابعين لقوات الوفاق.
وبين الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش أحمد المسماري، أن القارب الذي استهدف امس الاحد كان على متنه حوالي عشرون عنصراً إرهابيين تابعين لقوات الوفاق، من عدة جنسيات مختلفة، وجاء استهدافه عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، بعد ذلك تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة.
الجيش الليبي يعلن استهداف قارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابي
الجيش الليبي يعلن استهداف قارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابيين ومقاتلين تابعين لقوات الوفاق.
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