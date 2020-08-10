اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 127 لسنة 2020 ميلادي، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، يشيدون بدور مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في رفع حالة الوعي لدى المواطن لمواجهة الجائحة.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
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