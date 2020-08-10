رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة عبدالرازق الناظوري: -عدد من أبناء الشعب الل

رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة عبدالرازق الناظوري:

-عدد من أبناء الشعب الليبي استهزأ بالجائحة، ولابد للإعلاميين من مد يد العون لزيادة وعي المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة.

-حملات ممنهجة تم شنها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعضها ينفي وجود المرض، وبعضها الآخر يؤكد أن العودة بالعالقين هي السبب في استياء الوضع الوبائي، ونؤكد أن معظم الحالات التي تم تسجيلها كانت بسبب عدم التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.

– الإعلاميون قادة محاور مثلهم مثل المقاتلين في جبهات القتال، ولذلك لابد من تكثيف دورهم الإعلامي في توعية المواطن وتفنيد الشائعات، لتجنب زيادة الانتشار الوبائي.