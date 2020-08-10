وزير الصحة بالحكومة الليبية– عضو اللجنة سعد عقوب :

– تشديد إجراءات اللجنة وبث المخاوف المؤكدة جاء لأجل إلزام المواطنين بكافة الإجراءات المعلن عنها في مجابهة المرض، ونطالب بتكثيف الحملات الإعلامية من خلال التركيز على المراكز الطبية، وذلك لتبيان حقيقة المرض لمن ينكره، وكذلك لتفنيد الشائعات لمن يحاول استغلال الجائحة في مآربه الشخصية.

– الوضع الوبائي في مناطق سيطرة الحكومة الليبية جيد.