الأربد : أمريكا قادرة على حسم ملف #ليبيا إذا ضغطت أكثر على “الأطراف المتنازعة”. #المرصد
الأربد : أمريكا قادرة على حسم ملف #ليبيا إذا ضغطت أكثر على “الأطراف المتنازعة”. #المرصد
شعب متاخر جاهل وغبي..مصر ..تونس..والسودان..غيرت حكماتهم بغير دخول دول اجنبيهِِونحن الليبيون نجذب كل الدول ل. الاجنبيه لتدخل في شؤوننا الداخلية!.. نحن لانستحق الحرية..الحريه هي للشعوب ا لاحرار..نحن الا شعب متكون من عبيد اغبياء..نحن شعب في حاجة الى ديكتاتور كالقذافي..كهكذا تحكم الشعوب المتاخره والغبيه!..مبروك عليكم ياناس..العالم بيضحك عليكم😁
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