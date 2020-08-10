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كتيبة بادي : الشمس والرمال والقذورات تأكل المقاتلين يوميًا غرب #سرت والمتضررة #م

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كتيبة بادي : الشمس والرمال والقذورات تأكل المقاتلين يوميًا غرب #سرت والمتضررة #مصراتة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • هذه القازورات سببها جهاد النكاح ياميبون فانت هناك ببتناك من الاتراك وامك واختك فى الصف وراك من زلمة سورى !!!

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