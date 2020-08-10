عاجل كتيبة بادي : الشمس والرمال والقذورات تأكل المقاتلين يوميًا غرب #سرت والمتضررة #م تم النشر منذُ 19 ساعةتعليق مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر كتيبة بادي : الشمس والرمال والقذورات تأكل المقاتلين يوميًا غرب #سرت والمتضررة #مصراتة. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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