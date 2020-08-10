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المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 5 حالات وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كو

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 5 حالات وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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