عاجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 5 حالات وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كو تم النشر منذُ 17 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 5 حالات وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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