عاجل المدرسة العربية الليبية في تونس تبدأ امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية للطل تم النشر منذُ 13 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر المدرسة العربية الليبية في تونس تبدأ امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية للطلبة الليبيين في تونس شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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