عاجل صورة | نصيحة حول كورونا بالعامية للزبائن من صاحب محل في منطقة السياحية بالعاصمة تم النشر منذُ 10 ساعاتتعليق مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر صورة | نصيحة حول كورونا بالعامية للزبائن من صاحب محل في منطقة السياحية بالعاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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