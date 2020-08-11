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صورة | نصيحة حول كورونا بالعامية للزبائن من صاحب محل في منطقة السياحية بالعاصمة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صورة | نصيحة حول كورونا بالعامية للزبائن من صاحب محل في منطقة السياحية بالعاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كورونا الحقيقية القاتلة الفتاكة ضاربة دماغاتكم # انتشار كورونا المخ في ليبيا والنتيجة عبط وبلاهة وشر شر شر

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