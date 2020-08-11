عاجل اليسير: معيتيق طامع في الحكم.. ومن يخلف السراج قد تحدده جماعات الإسلام السياسي. تم النشر منذُ 8 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر اليسير: معيتيق طامع في الحكم.. ومن يخلف السراج قد تحدده جماعات الإسلام السياسي. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
أضف تعليقـك