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المركز الوطني لمكافحة الامراض يعلن تسجيل ٣٨٨ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني لمكافحة الامراض يعلن تسجيل ٣٨٨ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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