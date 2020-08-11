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الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات: 5,929 الحالات النشطة: 5

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا:
إجمالي الإصابات: 5,929
الحالات النشطة: 5,080
المتعافين: 724
الوفيات: 125

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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