عاجل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات: 5,929 الحالات النشطة: 5 تم النشر منذُ 8 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات: 5,929 الحالات النشطة: 5,080 المتعافين: 724 الوفيات: 125 شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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