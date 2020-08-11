عاجل المستشار صالح: اقترحت جعل #سرت مقرًا للسلطة الموحّدة.. ونرفض وجود #تركيا في أيّ تم النشر منذُ 6 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر المستشار صالح: اقترحت جعل #سرت مقرًا للسلطة الموحّدة.. ونرفض وجود #تركيا في أيّ معادلة سياسيّة جديدة. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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