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المستشار صالح: اقترحت جعل #سرت مقرًا للسلطة الموحّدة.. ونرفض وجود #تركيا في أيّ

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المستشار صالح: اقترحت جعل #سرت مقرًا للسلطة الموحّدة.. ونرفض وجود #تركيا في أيّ معادلة سياسيّة جديدة. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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