عاجل أوحيدة: لا سبيل لأيّ تفاهم مع سلطة الأمر الواقع في #طرابلس إلا بعد العودة لما قب تم النشر منذُ 6 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر أوحيدة: لا سبيل لأيّ تفاهم مع سلطة الأمر الواقع في #طرابلس إلا بعد العودة لما قبل التدخل التركي المباشر. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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