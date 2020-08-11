عاجل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الثلا تم النشر منذُ 6 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الدولية بما في ذلك الأزمة الليبية. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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