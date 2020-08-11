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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الثلا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الدولية بما في ذلك الأزمة الليبية.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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