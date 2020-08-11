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عميد بلدية نالوت عبد الوهاب سالم الحجام، يوجه بغلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نها

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عميد بلدية نالوت عبد الوهاب سالم الحجام، يوجه بغلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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