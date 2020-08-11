عميد بلدية نالوت عبد الوهاب سالم الحجام، يوجه بغلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نها

عميد بلدية نالوت عبد الوهاب سالم الحجام، يوجه بغلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة.