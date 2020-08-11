عاجل عميد بلدية نالوت عبد الوهاب سالم الحجام، يوجه بغلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نها تم النشر منذُ 24 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر عميد بلدية نالوت عبد الوهاب سالم الحجام، يوجه بغلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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