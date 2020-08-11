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الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، تعلن عودة الوحدة الغازية الثالثة بمحطة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، تعلن عودة الوحدة الغازية الثالثة بمحطة السرير للعمل على الشبكة من جديد، بعد خروجها عن العمل لعدة أيام بسبب عطل فني.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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