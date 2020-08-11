عاجل الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، تعلن عودة الوحدة الغازية الثالثة بمحطة تم النشر منذُ 5 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، تعلن عودة الوحدة الغازية الثالثة بمحطة السرير للعمل على الشبكة من جديد، بعد خروجها عن العمل لعدة أيام بسبب عطل فني. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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