عاجل #الحدث_عاجل..#موسكو — لافروف يؤكد مع نظيره الألماني أن الحل في #ليبيا يجب أن يعو تم النشر منذُ 5 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..#موسكو — لافروف يؤكد مع نظيره الألماني أن الحل في #ليبيا يجب أن يعود إلى مبادئ مؤتمر برلين شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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