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#الحدث_عاجل..#موسكو — لافروف يؤكد أهمية استعادة الدولة الليبية لسيادتها والحفاظ

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#موسكو — لافروف يؤكد أهمية استعادة الدولة الليبية لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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