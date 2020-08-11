عاجل #الحدث_عاجل..#موسكو — لافروف يؤكد أهمية استعادة الدولة الليبية لسيادتها والحفاظ تم النشر منذُ 5 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..#موسكو — لافروف يؤكد أهمية استعادة الدولة الليبية لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها#ليبيا شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
أضف تعليقـك