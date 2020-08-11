صهد: المفاوضات بين الحكومة المصرية واليونان لترسيم الحدود البحريّة لن يعترف بها أحد. #ليبيا #المرصد
صهد: المفاوضات بين الحكومة المصرية واليونان لترسيم الحدود البحريّة لن يعترف بها أحد. #ليبيا #المرصد
انت حمار ياحمار انها تمت بعض مفاوضات شاقة سنوات وطبقا للقانون الدولى وسيوافق عليها المجتمع الدولى رغم انف المعتوه اردوغان الجبان ولشأن له بها اصلا يشرب من البحر فالاسطول المصرى واليونانى جاهزان لاغراق اى سفينة تقترب من مياههما ولا تنسى يامسطول انه سبق لاسطول الدولة العثمانية ان استسلم للجيش المصرى بعد معركة نصبيين عام 1840 واردوغان لايثق اصلا فى جيشه ويتهمهم بالتبعية لفتح الله غولن ومن الوارد انشقاق اى قوات عنه خوفا من التخلص منهم
يامتخلف عقليا لما السيسى يوقع على اى اتفاقية غصب عن قردو ينفذها وجميع مناطق مصر الاقتصادية لا تستطيع اى قطعة بحرية تركية دخولها دون ان تغرق فكما قال الاسد السيسى قاهر الاخوان المفسدين انه لا يستطيع احد ان يأكل من طعام الاسد والرسالة وصلت لكلب ترامب اردوغان
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