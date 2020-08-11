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صهد: المفاوضات بين الحكومة المصرية واليونان لترسيم الحدود البحريّة لن يعترف بها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صهد: المفاوضات بين الحكومة المصرية واليونان لترسيم الحدود البحريّة لن يعترف بها أحد. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار انها تمت بعض مفاوضات شاقة سنوات وطبقا للقانون الدولى وسيوافق عليها المجتمع الدولى رغم انف المعتوه اردوغان الجبان ولشأن له بها اصلا يشرب من البحر فالاسطول المصرى واليونانى جاهزان لاغراق اى سفينة تقترب من مياههما ولا تنسى يامسطول انه سبق لاسطول الدولة العثمانية ان استسلم للجيش المصرى بعد معركة نصبيين عام 1840 واردوغان لايثق اصلا فى جيشه ويتهمهم بالتبعية لفتح الله غولن ومن الوارد انشقاق اى قوات عنه خوفا من التخلص منهم

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  • يامتخلف عقليا لما السيسى يوقع على اى اتفاقية غصب عن قردو ينفذها وجميع مناطق مصر الاقتصادية لا تستطيع اى قطعة بحرية تركية دخولها دون ان تغرق فكما قال الاسد السيسى قاهر الاخوان المفسدين انه لا يستطيع احد ان يأكل من طعام الاسد والرسالة وصلت لكلب ترامب اردوغان

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