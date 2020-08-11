رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري: – نرحب بأي اتفاقية تحقق مصالح ليب

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

– نرحب بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا وتطلعاتها الاقتصادية في المتوسط وما تمنحها لها القوانين ذات العلاقة.

– تلك الاتفاقيات لكي تحظى بالشرعية والقبول يجب أن تكون بالتراضي بين جميع الدول المعنية بالاتفاق.

-فيما يتعلق بالاتفاقية المصرية اليونانية فأننا نؤكد ترحيبنا بأي اتفاق يبرم في المتوسط بشرط أن يحترم مصالح ليبيا وحدودها البرية والبحرية، وليبيا لم تكن جزءا من المباحثات المصرية اليونانية التي بدأت عام 2014.

-ليبيا لن تتنازل عن أي حق مشروع لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها ومناقشة ذلك هو أمر مناط بمجلس النواب ولا يمكن للجنة الخارجية فقط البث فيه وأن كان المعيار فني يستند على رأي الخبراء ذوي الاختصاص حسب الفائدة التي تعود على ليبيا.

-ندعو وسائل الإعلام إلى تحري النقل الموضوعي لتصريحات وبيانات اللجنة بما يضمن نقل رأي اللجنة بالكامل.