مسؤول سابق بالبنتاغون يكشف عن وجود أدلّة تؤكّد استعانة أردوغان بإرهابيي داعش للق

مسؤول سابق بالبنتاغون يكشف عن وجود أدلّة تؤكّد استعانة أردوغان بإرهابيي داعش للقتال في #ليبيا. #المرصد
مسؤول سابق بالبنتاغون يكشف عن وجود أدلّة تؤكّد استعانة أردوغان بإرهابيي داعش للقتال في #ليبيا. #المرصد
اردوغان مجرم حرب طبقا للقانون الدولى واخيرا اثبت عمليا انه من يدير تنظيمى داعش والقاعدة وان البغدادى وبن لادن كانوا مساعدين له فاردوغان البيج بوص للارهاب الدولى ويتحمل مسئولية كل العمليات الارهابية فى العالم كله لانه هو من نقلهم ويوفر لهم التنقل وتدعم سفاراته ومخابراته فى الخارج ويجب احالته للجنايات الدولية ومصادرة امواله ودفع تعويضات لضحايا داعش فى كل مكان من ارصدة بالخارج
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