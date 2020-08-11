عاجل لجنة مكافحة كورونا #بنغازي تشيد بدور الإعلام في رفع حالة الوعي لدى المواطن لمواج تم النشر منذُ 4 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر لجنة مكافحة كورونا #بنغازي تشيد بدور الإعلام في رفع حالة الوعي لدى المواطن لمواجهة الجائحة. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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