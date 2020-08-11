عاجل آمر كتيبة طارق بن زياد العقيد عمر المقرحي يقوم بزيارة لسرية الشهيد ناجي الزباطي تم النشر منذُ 3 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر آمر كتيبة طارق بن زياد العقيد عمر المقرحي يقوم بزيارة لسرية الشهيد ناجي الزباطي التابعة لكتيبة طارق بن زياد وذلك للوقوف على تجهيزات السرية لتكليفها بمهام قتالية جديدة شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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