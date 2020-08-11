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آمر كتيبة طارق بن زياد العقيد عمر المقرحي يقوم بزيارة لسرية الشهيد ناجي الزباطي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

آمر كتيبة طارق بن زياد العقيد عمر المقرحي يقوم بزيارة لسرية الشهيد ناجي الزباطي التابعة لكتيبة طارق بن زياد وذلك للوقوف على تجهيزات السرية لتكليفها بمهام قتالية جديدة

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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