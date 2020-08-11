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لجنة الخارجيّة النيابيّة ترحّب بأيّ إتفاق بحريّ في المتوسّط شريطة أن يحقّق مصالح

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لجنة الخارجيّة النيابيّة ترحّب بأيّ إتفاق بحريّ في المتوسّط شريطة أن يحقّق مصالح #ليبيا. #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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